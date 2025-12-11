La scherma paralimpica sceglie Jesi Sarà la base della nazionale azzurra

Jesi diventa la nuova base della nazionale paralimpica di scherma, ospitando il ritiro estivo e l'esibizione finale. I membri della squadra italiana di scherma paralimpica di fioretto hanno affrontato i colleghi normodotati del Club Scherma Jesi, concludendo con una vittoria che ha sancito la forza e la determinazione della squadra azzurra.

"Adesso però dovete concederci la rivincita!". I rappresentanti della nazionale paralimpica di fioretto hanno appena battuto i colleghi normodotati del Club Scherma Jesi nella esibizione di scherma integrata, atto finale del ritiro della nazionale italiana di scherma paralimpica nella nuova casa delle scherma a Jesi. Non dovrà aspettare troppo tempo per la rivincita il presidente Maurizio Della Bella, la quattro giorni jesina, dal 7 all' 11 di questo mese della nazionale italiana di scherma paralimpica intitolata - Jesi 2025 sport e Inclusione - è solo il primo di una serie di incontri che il nuovo palazzetto di Via delle Nazioni – mai ubicazione fu più azzeccata - ha programmato come sede destinata negli anni a venire del meglio delle nazionali azzurre di scherma.

