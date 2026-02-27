Bocchino Colarusso Diamanti Motta Pagani ospiti ad Amici e nemici

Sabato 28 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Italo Bocchino (giornalista e scrittore, direttore editoriale del Secolo d'Italia e opinionista televisivo, già deputato al Parlamento dal 1996 al 2013); Gabriella Colarusso (giornalista, corrispondente Affari esteri del quotidiano La Repubblica, esperta di Medio Oriente, Iran e Turchia); Giovanni Diamanti (tra le altre cose Socio fondatore e amministratore di Quorum e YouTrend, insegna Marketing Politico all'Università di Padova); Silvia Motta (autrice TV, Tv Big Data Scientist, Esperta di Audience del programma di Rai3 TV TALK); Mauro Pagani (musicista, autore, compositore, cantante, produttore, tra le altre cose fondatore della Premiata Forneria Marconi).