Bobby J Brown morto l’attore di The Wire | fatale un incendio in un fienile

Un incendio in un fienile ha causato la morte di un attore di 62 anni noto per il suo ruolo in “The Wire”. L’uomo è rimasto intrappolato tra le fiamme e non è riuscito a uscire in tempo. L’incendio ha interessato un’area rurale dove si trovava il fienile coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Bobby J Brown, il 62enne attore protagonista della serie HBO “The Wire”, è morto dopo essere rimasto intrappolato in un incendio in un fienile. Lo riporta il sito Tmz. Il portale cita anche la testimonianza della figlia di Brown, che ha raccontato come il padre sia morto per intossicazione da fumo. La conferma è arrivata anche dal medico legale del Maryland. Bobby J. Brown era entrato nel fienile per mettere in moto la propria auto, prima che si sviluppasse il fatale incendio. Nella celebre serie Hbo The Wire, Bobby interpretava un agente di Baltimora e il personaggio portava il suo stesso nome. Brown è apparso in 12 dei sessanta episodi della serie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

