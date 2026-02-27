Addio a Bobby J Brown volto di ‘The Wire’ | la tragica fine tra le fiamme

Un incendio in un fienile ha causato la morte di Bobby J. Brown, attore conosciuto per aver interpretato l’agente nella serie televisiva ‘The Wire’. Brown aveva 62 anni e la tragedia si è verificata nell’ambito di un incidente domestico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e il mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo della televisione americana. Bobby J. Brown, noto al grande pubblico per il ruolo dell'agente Bobby Brown nella serie cult The Wire, è morto a 62 anni in seguito a un incendio scoppiato in un fienile. Cosa sappiamo. La tragica morte in un fienile Secondo quanto riferito dalla famiglia ai media statunitensi, l'attore sarebbe deceduto per inalazione di fumo. L'Ufficio del medico legale del Maryland ha confermato che la causa della morte è stata identificata come lesioni termiche diffuse e inalazione da fumo, classificando l'episodio come accidentale. Stando alle prime ricostruzioni, Brown si trovava nel fienile per riavviare un veicolo quando sarebbe divampato il rogo.