Bobby J Brown attore di The Wire morto a 62 anni nell' incendio in un fienile moglie gravemente ustionata

L'attore e regista Bobby J. Brown, noto per la sua partecipazione a una serie televisiva, è deceduto a 62 anni in un incendio scoppiato in un fienile. Sua moglie è rimasta gravemente ustionata durante l'incidente. L'incendio è stato segnalato questa mattina e i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto. La causa dell'incendio non è ancora stata accertata.

È morto l'attore Bobby J. Brown, famoso per il suo ruolo nella serie tv The Wire. Brown sarebbe deceduto a causa di un incendio scoppiato nel fienile della sua abitazione, iniziato quando l'attore ha tentato di far partire un veicolo con la batteria scarica. Gravemente ustionata nell'incidente anche la moglie di Brown. È morto Bobby J Brown La testata statunitense Tmz ha riportato che l'attore Bobby J. Brown, famoso per la serie tv The Wire, dove interpretava l'agente Bobby Brown, è morto in un incendio. Le autorità mediche del Maryland, lo Stato dove Brown viveva, hanno comunicato che la causa della morte sarebbe da ricondursi all'inalazione di fumo e alle gravi ustioni riportate.

È morto James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2: aveva 46 anniLa notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, lasciando sgomento il mondo del cinema e delle serie televisive.

Addio a James Ransone, l’attore di The Wire e It morto a 46 anni: cosa è successoJames Ransone, attore conosciuto principalmente per il ruolo di Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire e per aver interpretato la versione...

Bobby J. Brown, morto in un incendio l'attore che interpretò il poliziotto in «The Wire» e «We Own this City»La star è deceduta mercoledì soffocata dal fumo di un incendio scoppiato accidentalmente nel suo fienile. Aveva 62 anni ... corriere.it

Bobby J. Brown di The Wire morto a 62 anni: la moglie ustionata nel tentativo di salvarloBobby J. Brown, attore noto per il suo ruolo dell’agente Bobby Brown nella celebre ... msn.com

