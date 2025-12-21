Addio a James Ransone l’attore di The Wire e It morto a 46 anni | cosa è successo

James Ransone, attore conosciuto principalmente per il ruolo di Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire e per aver interpretato la versione adulta di Eddie Kaspbrak in It: Capitolo Due è morto venerdì 19 dicembre 2025 all'età di 46 anni, secondo quanto confermato dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Secondo i documenti ufficiali, Ransone è deceduto per impiccagione in un apparente suicidio. Come riporta Newsweek, Ransone aveva spiegato di aver subito abusi sessuali da adolescente, spiegando che quell'esperienza ha segnato la sua vita e contribuito ai problemi di alcolismo e dipendenza da eroina.

