È morto James Ransone attore di The Wire e It | Capitolo 2 | aveva 46 anni

La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, lasciando sgomento il mondo del cinema e delle serie televisive. James Ransone, interprete apprezzato per ruoli intensi e spesso complessi, è morto all’età di 46 anni. Una scomparsa improvvisa che ha colpito colleghi e spettatori, legati a personaggi diventati negli anni veri e propri simboli della serialità contemporanea. Secondo quanto emerso nelle comunicazioni ufficiali, la morte sarebbe avvenuta lo scorso 19 dicembre nella sua abitazione di Los Angeles. Le informazioni disponibili parlano di un gesto volontario, anche se restano ignote le ragioni che avrebbero portato l’attore a compiere una scelta così estrema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

