Diversi paesi membri del Board of Peace, istituito durante l’amministrazione precedente, si trovano sotto restrizioni o blocchi sui visti negli Stati Uniti. Queste misure influenzano i cittadini di quei paesi che desiderano entrare nel territorio statunitense per motivi di lavoro, studio o turismo. La situazione riguarda anche altre procedure di ingresso, creando difficoltà per molti utenti.

Molti paesi membri del Board of Peace istituito dal presidente americano Donald Trump sono soggetti a restrizioni o blocchi sui visti negli USA. Il Board of Peace istituito dal presidente americano Donald Trump costituisce un paradosso diplomatico. Circa la metà dei paesi membri è infatti soggetto a restrizioni o blocchi sui visti negli USA imposta dall’amministrazione Trump. Le restrizioni su visti, in vigore dal 21 gennaio 2026, sono state imposte dal Dipartimento di Stato. All’inizio di quest’anno, il Segretario di Stato Marco Rubio ha dato istruzioni ai funzionari consolari di bloccare le domande di visto per immigrati provenienti da queste nazioni, data la probabilità che i migranti provenienti da queste nazioni possano diventare “peso pubblico” negli USA. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Board of Peace: molti dei paesi membri sono soggetti a restrizioni negli USA

Board of Peace, Trump e i leader dei Paesi membri posano per la "foto di famiglia"Al via la prima riunione del Board of Peace, voluto da Donald Trump per progettare la stabilizzazione della Striscia di Gaza.

Gaza, Trump e Paesi membri firmano a Davos la creazione del 'Board of Peace'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato al Forum economico di Davos la creazione del ‘Board of Peace‘...

Storms on St Clair | Michigan Wardens Chronicles

Temi più discussi: Il Board of Peace di Trump: ben oltre Gaza - ISPI; Il lato oscuro del Board of Peace - Appunti; Cos’è e chi partecipa al Board of Peace che sarà inaugurato domani da Donald Trump; Vaticano: le ragioni del no al Board of Peace di Trump.

Board of Peace: mancano i soldi per fare la Riviera di GazaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la riunione del Board of Peace presso il Donald J. Trump U.S. Institute of Peace a Washington, 19 febbraio 2026. ANSA/ALESSANDRO DI MEO A Washingto ... cittanuova.it

Trump inaugura il Board of Peace: Non è mai esistito niente di più potente e prestigiosoAl Donald J. Trump Institute of Peace va in scena la prima riunione formale del Board of Peace, l'organizzazione internazionale voluta dal Presidente americano per guidare il post-guerra a Gaza ... panorama.it

Breaking Italy. . Secondo quello che fuoriesce dal Board of Peace si starebbe pensando di istituire una stablecoin per Gaza, ossia una criptovaluta legata a una valuta reale. L’obiettivo dichiarato dovrebbe essere quello di dare ai gazawi un modo per poter pa - facebook.com facebook

Board of Peace: l'audio indedito di Trump catturato da Fabio Celenza per #propagandalive @CelenzaFabio x.com