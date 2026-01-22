Gaza Trump e Paesi membri firmano a Davos la creazione del ' Board of Peace'

Al Forum di Davos, Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato la creazione del ‘Board of Peace’ per Gaza, un organismo internazionale riconosciuto. Questa iniziativa mira a favorire la stabilità e il dialogo nella regione, rappresentando un passo importante nel contesto degli sforzi diplomatici in Medio Oriente. La firma segna un momento di attenzione condivisa verso una soluzione pacifica ai conflitti in Gaza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato al Forum economico di Davos la creazione del ‘ Board of Peace ‘ per Gaza, che è ora un’organismo internazionale riconosciuto ed effettivo. Alla firma hanno partecipato tra gli altri il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro della Bulgaria Rosen Zeljazkov, il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, il presidente indonesiano Prabowo Subianto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Board of Peace, Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionaleDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha firmato la creazione del ‘Board of Peace’, un organismo internazionale volto a monitorare i cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a favorire la risoluzione dei conflitti globali.

Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza. Tutti i nomi, da Tony Blair a Marco RubioDonald Trump ha comunicato la composizione del Board of Peace per Gaza, includendo figure di rilievo come Marco Rubio, Tony Blair, Jared Kushner e altri.

Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?; Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump.

