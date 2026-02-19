Donald Trump ha convocato la prima riunione del Board of Peace, un organismo creato per stabilizzare la Striscia di Gaza. Alla riunione partecipano anche altri leader mondiali, pronti a discutere piani concreti per ridurre le tensioni. Durante l'incontro, i rappresentanti si sono fotografati insieme davanti alla sede delle Nazioni Unite, simbolo dell’impegno internazionale. La riunione segna un passo importante verso un intervento coordinato nella regione. I partecipanti si sono impegnati a collaborare per trovare soluzioni pratiche ai problemi sul campo.

Al via la prima riunione del Board of Peace, voluto da Donald Trump per progettare la stabilizzazione della Striscia di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha posato per una foto assieme ai rappresentanti di oltre 40 Paesi; al suo fianco il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. In sottofondo la canzone “ Gloria ” cantata da Laura Branigan. Il leader repubblicano ha fatto sapere che i membri del Board hanno promesso cinque miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, una parte dei 70 miliardi stimati per ricostruire il territorio palestinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Board of Peace, Trump e i leader dei Paesi membri posano per la "foto di famiglia"

