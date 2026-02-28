bluepoint games aveva proposto un remake di bloodborne ma fromsoftware avrebbe rifiutato

Un report di Bloomberg svela che Bluepoint Games, noto per i remake di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus, aveva proposto di realizzare un remake di Bloodborne nei primi mesi del 2025. Tuttavia, FromSoftware avrebbe rifiutato questa richiesta, senza fornire dettagli sui motivi o sulle eventuali conversazioni tra le parti. La notizia solleva curiosità riguardo alle future possibilità di un aggiornamento del titolo.

Un nuovo report di Bloomberg ha rivelato che Bluepoint Games, lo studio responsabile dei remake di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus, aveva avanzato una proposta per sviluppare un remake di Bloodborne nei primi mesi del 2025. Nonostante il progetto fosse considerato valido dal punto di vista commerciale, non avrebbe mai ricevuto il via libera. Secondo le informazioni emerse, il principale ostacolo sarebbe stato rappresentato da FromSoftware, creatrice originale del gioco, che non avrebbe voluto affidare il remake a un team esterno. Questo suggerisce che il futuro del franchise potrebbe dipendere direttamente dalla volontà dello studio giapponese e del suo leadership. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Sony non ha mai proposto il remake di Bloodborne a Bluepoint Games?

Bluepoint voleva lavorare al remake di Bloodborne, ma Sony li ha costretti a sviluppare il live service di God of War?

