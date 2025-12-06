Avellino blitz nel carcere | sequestrati smartphone e droga

Nella giornata di ieri, nel corso di una mirata e complessa operazione di controllo, il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ha portato a termine un blitz all’interno di una cella occupata da sei detenuti, tutti originari del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, blitz nel carcere: sequestrati smartphone, USB e droga nei cavedi dell’istituto - facebook.com Vai su Facebook

Carcere Avellino: sequestrato smartphone di ultima generazione e droga - L'articolo Carcere Avellino: sequestrato smartphone di ultima generazione e droga proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Frode ecobonus record ad Avellino, sequestrati 1,6 miliardi di crediti falsi e arrestate 14 persone - truffa ecobonus da 2,7 miliardi scoperta dalla Finanza: crediti falsi, sequestri e 14 misure cautelari tra carcere e domiciliari. Segnala blitzquotidiano.it

Nel carcere di Avellino, droga e smartphone sequestrati in celle - Nel corso di una perquisizione notturna all'interno delle celle del carcere di Avellino, gli agenti della Polizia penitenziaria hanno scoperto diversi cavetti e "pennette" Usb insieme ad uno smartphon ... Da ansa.it

C.C. Avellino, sequestrati smartphone, USB e droga: l’intervento degli agenti - Un sequestro è avvenuto nella notte all’interno del carcere di Avellino, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto diverso materiale non consentito e sostanze stupefacenti. Riporta irpinianews.it

Avellino, dà in escandescenze in questura: 21enne nei guai - Ha dato in escandescenza in Questura ad Avellino e ha danneggiato una porta e la finestra dell'ufficio mentre gli agenti stavano effettuando gli accertamenti fotosegnaletici. Lo riporta msn.com

Avellino, sequestrati sei telefoni cellulari all'interno del carcere - Sei telefoni cellulari con annessi caricabatteria sono stati trovati e sequestrati all'interno del carcere di Avellino. Riporta ilmattino.it