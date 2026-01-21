I carabinieri di Bianco hanno individuato un arsenale di armi da guerra, esplosivi e munizioni nel territorio dell'Aspromonte. L’intervento si inserisce in un’operazione di contrasto alla criminalità, evidenziando l’importanza della vigilanza sul patrimonio di sicurezza della zona. La scoperta rappresenta un passo importante nel rafforzamento della tutela del territorio e nella prevenzione di attività illecite.

Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Bianco nel corso di una vasta operazione. Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un'area particolarmente isolata. Durante una delle diverse perlustrazioni fatte sul territorio, è stato individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, mimetizzato nel tentativo di sfuggire a eventuali controlli. All'interno del contenitore, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale: tra le altre cose, un fucile d'assalto tipo Kalashnikov - completo di caricatore e munizioni -, tre bombe anti-carro e altri tre razzi anti-carro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aspromonte, scoperto un arsenale di armi da guerra e razzi anti-carro

Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarroI Carabinieri di Bianco, in Calabria, hanno scoperto un arsenale composto da armi da guerra, esplosivi e munizioni, durante un'operazione nelle zone impervie dell’Aspromonte e in immobili abbandonati della Locride.

Kalashnikov, fucili e bombe anti carro, scoperto arsenale da guerra a Caraffa del Bianco: sequestratoNelle aree più isolate dell’Aspromonte, nel territorio di Caraffa del Bianco, è stato rinvenuto un arsenale composto da fucili e bombe anti carro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Carabinieri scoprono arsenale di armi da guerra e razzi anticarro in Calabria

Argomenti discussi: Kalashnikov, fucili e bombe anticarro, scoperto arsenale da guerra a Caraffa del Bianco: sequestrato; Scoperto arsenale in Aspromonte: armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri; Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarro; Aspromonte, scoperto un arsenale da guerra: kalashnikov, bombe e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri.

Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarroUn arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, in Calabria, nel corso ... msn.com

Aspromonte, scoperto un arsenale da guerra: kalashnikov, bombe e razzi anticarro sequestrati dai carabinieriUn vero e proprio arsenale da guerra, nascosto tra le zone più impervie dell’Aspromonte, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri nel corso di una vasta operazione di controllo del territorio co ... msn.com

SCOPERTO ARSENALE IN ASPROMONTE: ARMI DA GUERRA E RAZZI ANTICARRO SEQUESTRATI DAI CARABINIERI. Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianc - facebook.com facebook

Vasta operazione dei Carabinieri in Aspromonte e nella Locride: scoperto arsenale completo, con armi da guerra, esplosivi e munizioni. Quantitativo e tipologia fanno presumere attività criminali di elevata pericolosità. Proseguono le indagini per risalire all'o x.com