Via Repubblica di Montefiorino Rifiuti spaccio e senzatetto | blitz nel palazzo degli abusivi

Via Repubblica di Montefiorino, un edificio abbandonato è stato preso d’assalto questa mattina durante un blitz delle forze dell’ordine, che hanno sgominato un gruppo di abusivi, spacciatori e senzatetto che avevano preso possesso dell’immobile da settimane. Le porte sono state sfondate, i garage sono pieni d’acqua stagnante e ogni piano è ricoperto di rifiuti e graffiti realizzati con rossetto rosso, simbolo di un degrado che si manifesta in modo evidente.

Le porte sono sfondate, i garage allagati e ogni singolo piano, ogni gradino è ricoperto di guano. Sui muri le scritte, realizzate spesso con un rossetto rosso, che raccontano desolazione, solitudine e degrado. E' questo uno dei nuovi palazzi della droga in città: il condominio di via Repubblica di Montefiorino 37-39 che, ogni notte e sino all'alba, ospita gruppi di tossicodipendenti e senzatetto. Inquilini abusivi, essendo l'edificio al civico 39 completamente vuoto che dormono e vivono nello stabile in situazioni estreme, soprattutto a livello igienico sanitario. Il grido d'allarme è partito ancora una volta dai residenti e noi, ieri, lo abbiamo raccolto entrando nell'edificio, passando dallo stesso varco creato dagli abusivi nel portone di ingresso, risultando il vetro da tempo infranto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Repubblica di Montefiorino. Rifiuti, spaccio e senzatetto: blitz nel palazzo degli abusivi