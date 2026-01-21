Roma | blitz al Quarticciolo 18 arresti e oltre 500 dosi cocaina e crack sequestrate

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di cocaina e crack. Il primo Reggimento Tuscania ha partecipato a un servizio di controllo straordinario, finalizzato a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella zona. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità nel territorio capitolino.

I paracadutisti del primo Reggimento Tuscania hanno partecipato ieri a un servizio di controllo straordinario e articolato del territorio nel quartiere Quarticciolo. Questa operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, è stata realizzata con l’intento di contrastare lo spaccio di stupefacenti, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma. L’attività si inserisce nelle linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell’operazione, sono stati arrestati in flagranza ben 17 soggetti, tra cui 3 italiani e 14 stranieri provenienti dall’area centro e nord-africana, tutti con precedenti penali e gravemente indiziati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

