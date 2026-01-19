Banca di San Marino | la vendita a Starcom e l’indagine per corruzione

La vendita di Banca di San Marino a Starcom e l’indagine per corruzione rappresentano tappe recenti nel complesso percorso di riforme finanziarie della Repubblica. Dopo il collasso bancario del 2008 e gli sforzi di ripresa, queste vicende sollevano nuovamente questioni sulla trasparenza e sulla gestione del settore bancario di San Marino, evidenziando le sfide ancora da affrontare per consolidare la stabilità economica e la fiducia internazionale.

San Marino pensava di aver archiviato la stagione più buia della sua finanza. Dopo il collasso bancario seguito alla crisi globale del 2008, le riforme e un lungo percorso di “riabilitazione” internazionale avevano cambiato il volto della Repubblica. O almeno così sembrava. Oggi il copione sembra ripetersi, con arresti, accuse di corruzione e un’operazione bancaria bloccata e capitali congelati. Un ritorno d’immagine che pesa e che rischia di interrompere la sigla dell’ accordo di associazione che il Titano vorrebbe firmare con l’Unione europea. La vendita della banca e lo stop dei pm. Al centro della vicenda, spiega oggi un articolo approfondimento del Fatto Quotidiano, c’è Banca di San Marino (Bsm), controllata per il 91% dall’Ente Cassa di Faetano e in vendita dalla fine del 2024.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La Procura di Milano ha aperto un’indagine per turbativa d’asta sulla vendita dello stadio San Siro Leggi anche: San Siro, rogito firmato per 197 milioni: la procura apre un’indagine sulla vendita. Cosa sta succedendo e le possibili conseguenze Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Banca di San Marino, quanti strani affari dietro la crisi dell’istituto bancario - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Banca di San Marino, quanti strani affari dietro la crisi dell’istituto bancario" pubblicato il 19 Gennaio 2026 a firma di Marco Palombi ... ilfattoquotidiano.it

Banca Centrale San Marino, è stato modificato lo Statuto L’analisi dettagliata degli 11 articoli della Legge nr. 144 del 2025. Le novità riguardano anche la composizione del Consiglio Direttivo. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.