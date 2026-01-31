Moneta elettronica | la banca centrale di San Marino commissaria un istituto

La Banca centrale di San Marino ha preso il controllo di The 3Rooks Money spa, una società di moneta elettronica con sede a Falciano. La decisione arriva dopo che la banca ha scoperto un buco di 374mila euro nei conti dell’istituto. La situazione è stata immediatamente gestita con un commissariamento, mentre si cerca di capire come siano stati fatti quei prelievi sospetti. Ora, l’ente pubblico tenta di mettere ordine prima che la perdita si allarghi ulteriormente.

Repubblica di San Marino, 31 gennaio 2026 – Un buco da 374mila euro. La Banca Centrale di San Marino ha disposto nei giorni scorsi l’amministrazione straordinaria di The 3Rooks Money spa, un istituto di moneta elettronica con sede sul Titano, precisamente a Falciano, una piccola frazione del Castello di Serravalle. Cosa ha deciso la Banca centrale di San Marino. Il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale ha deciso di sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo della società, nominando Francesca Mularoni commissario straordinario. Un provvedimento che è possibile adottare nel caso in cui "risultino – recita una legge del 2005 – gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza che ne regolano l’attività”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moneta elettronica: la banca centrale di San Marino commissaria un istituto Approfondimenti su San Marino Moneta Elettronica La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma non per tutti La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma con alcune eccezioni. Banca di San Marino: la vendita a Starcom e l’indagine per corruzione La vendita di Banca di San Marino a Starcom e l’indagine per corruzione rappresentano tappe recenti nel complesso percorso di riforme finanziarie della Repubblica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Marino Moneta Elettronica Argomenti discussi: Euro digitale: la corsa per la sovranità monetaria; Stablecoin in euro nel 2026: l’Europa sfida il dominio del dollaro; Euro digitale, Cipollone (Bce): i ritardi aumentano la dipendenza dai pagamenti esteri; BCE: l’euro digitale nasce per l’area euro, ma può espandersi oltre i confini. Moneta elettronica: la banca centrale di San Marino commissaria un istitutoMaxi buco della The 3Rooks Money, i vertici societari sono stati sciolti ed è stato nominato un comitato di sorveglianza ... ilrestodelcarlino.it Truffe online, i pagamenti a distanza con le carte prepagate sono i più esposti. Il rapporto di Banca d’ItaliaIl tasso di frode risulta più alto per la moneta elettronica e le carte di pagamento rispetto ai bonifici. Nel primo semestre danni per a circa 50 milioni (+67% sul 2022), ma i dati sono pressoché in ... milanofinanza.it Paura sulla Superstrada di San Marino, Mercedes divorata dal fuoco a Fiorina, il conducente marocchino si è salvato e non si registrano feriti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.