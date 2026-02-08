Tom Morello rivela sulla cover di Changes di Yungblud all’ultimo concerto dei Black Sabbath | Non avrebbe dovuto cantarla lui

Durante l'ultimo concerto dei Black Sabbath a Birmingham, Tom Morello ha svelato un retroscena sulla cover di “Changes” cantata da Yungblud. Morello ha detto che, secondo lui, quella canzone non avrebbe dovuto essere interpretata da lui, ma da qualcun altro. La serata si è chiusa con questa rivelazione, lasciando i fan a riflettere su come le scelte artistiche siano sempre legate a dettagli nascosti.

Tom Morello ha rivelato un aneddoto legato alla cover di Changes cantata da Back To The Beginning, ultimo concerto dei Black Sabbath, tenutosi il 5 luglio 2025 a Birmingham. Secondo quanto riportato da Blabbermouth, intervistato da 98KUPD Radio ha ripercorso lo show d'addio della band di Ozzy Osbourne, del quale ha curato la direzione artistica, definendolo "Il giorno più importante nella storia dell'heavy metal.L'heavy metal è la musica che mi ha fatto amare la musica, è nel DNA del 90% dei miei artisti preferiti," ha detto. "Quindi, se vogliamo farlo, dobbiamo davvero trattarlo con la gravità che merita.

