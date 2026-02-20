A Calolziocorte un incontro pubblico su criptovalute e blockchain
A Calolziocorte, un evento ha portato cittadini e appassionati a discutere delle criptovalute e della tecnologia blockchain. L’incontro, intitolato
"La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?”. Questo il titolo dell'incontro pubblico organizzato al Lavello su criptovalute e blockchain. Il Comune di Calolziocorte, attraverso l’assessorato a media, informazione e transizione digitale guidato da Luca Caremi promuove infatti una serata di approfondimento dedicata a uno dei temi più attuali e discussi del panorama economico e tecnologico attuale. L’incontro dal titolo “La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?” si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte.🔗 Leggi su Leccotoday.it
