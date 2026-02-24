Perché il calo del Bitcoin potrebbe far bene alla regina delle criptovalute

Il crollo del Bitcoin deriva dalla pressione di mercato e influisce sulla percezione degli investitori. La sua volatilità accentua le incertezze, spingendo molti a riconsiderare le strategie di investimento. Nonostante le oscillazioni, alcune analisi suggeriscono che questa fase possa favorire una stabilizzazione futura. La criptovaluta continua a catturare l’attenzione di chi cerca di interpretare i segnali di un mercato in rapido mutamento. Restano da capire quali saranno i prossimi sviluppi.

Bitcoin è una creatura affascinante. Talvolta sembra un leone indomabile che ruggisce verso nuovi massimi, altre volte appare come un animale ferito che si ritira per poi tornare più forte. Il suo grafico pluriennale è in effetti un romanzo pieno di colpi di scena: ascese vertiginose, cadute spettacolari e momenti di sospensione in cui il mercato intero trattiene il fiato chiedendosi cosa succederà dopo; un po’ come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, in cui il prezzo di Bitcoin, la “regina delle criptovalute”, ha conosciuto un forte ribasso rispetto ai mesi precedenti. Ed è proprio guardando l’immagine del suo andamento dal 2018 al 2026 che anche il momento attuale si può mettere meglio a fuoco, considerando la serie di grandi salite, seguite da tre discese profonde, che si ripetono nel tempo: L’ottovolante di Bitcoin. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Bitcoin e oro, i segreti dei forzieri di Tether, “regina” delle stablecoinLa stablecoin USD domina ancora il mercato con una capitalizzazione di 187 miliardi di dollari e oltre 530 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

Altcoin: cosa sono, esempi e come funzionano le criptovalute alternative ai BitcoinLe Altcoin sono criptovalute diverse dal Bitcoin, nate come alternative o successori.

Criptovalute, crollo del Bitcoin di oltre il 50% (rispetto ai tempi record). Tether, cosa c'è dietro al calo dell'utile nettoIl crollo del valore delle criptovalute sembra senza fine, tanto che qualche analista comincia a sbilanciarsi e a definire questa fase la fine di un'epoca. Basti pensare a quello che sta succedendo al ... affaritaliani.it

Bonus casa 2026/ Anno in calo, perché sembra un disincentivoRiguardo il bonus casa in previsione del 2026, si prospetta un calo di domanda, e questo per la penalizzazione sul benefit fiscale. Con l’arrivo della Manovra di Bilancio del 2026 si confermano i ... ilsussidiario.net

Il dollaro è in lieve calo e supporta le quotazioni di oro e argento. Il petrolio è in rialzo dell’1% dopo il rally di settimana scorsa. La volatilità azionaria resta elevata, con l’indice Vix oltre 20 punti. Il bitcoin si riporta in area 66.000 dollari - facebook.com facebook

Come comincia la settimana Bitcoin scende intorno a €55.700 (-4% in 7 giorni), con volumi in calo di quasi il 30% e capitalizzazione leggermente più bassa. Il Fear & Greed Index a 5 indica un clima di forte sfiducia: il movimento arriva dopo l’annuncio di nuo x.com