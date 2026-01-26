Daniele Garbo ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando le difficoltà dei rossoneri nel primo tempo. Il giornalista ha inoltre espresso la sua opinione sulla corsa allo scudetto, affermando che il titolo potrebbe sfuggire soltanto all’Inter. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante una puntata di 'TMW Radio', offrendo un’analisi equilibrata sulla situazione attuale del campionato.

Nella giornata di oggi il giornalista Daniele Garbo ha commentato in onda su 'TMW Radio' i temi che lascia la 22^ giornata di Serie A. Tra questi non poteva mancare un commento al pareggio del Milan di Massimiliano Allegri a Roma e un pensiero sulla lotta Scudetto, in cui l'Inter di Chivu sembra essere la favorita assoluta. Ecco, dunque, le sue parole. Il Milan non ti ha convinto quindi? "Ieri ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, Garbo critica: “Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo. Scudetto? Può perderlo solo l’Inter”

Daniele Garbo commenta la situazione attuale della lotta scudetto, sottolineando come sia difficile prevedere un intervento decisivo da parte di Milan e Roma.

