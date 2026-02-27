Due dirigenti medici dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, che comprende l'ospedale Monaldi, sono stati sospesi dal servizio dopo aver esaminato i procedimenti disciplinari relativi alla vicenda di un bambino di Napoli. L'azienda ha adottato i provvedimenti dopo aver acquisito gli atti dei procedimenti. La sospensione riguarda i medici coinvolti nella situazione del piccolo Domenico.

L'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, "acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico". Lo si legge in una nota relativa al caso del bambino morto dopo un trapianto di un cuore danneggiato. "Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente- recita ancora la nota - l'azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bimbo Napoli: sospesi due dirigenti medici

Leggi anche: Il caso del cuore “bruciato” trapiantato a un bimbo di 2 anni, tre inchieste tra Napoli e Bolzano: sospesi due chirurghi

Trapiantano cuore danneggiato a bimbo di due anni, sospesi due chirurghiDue chirurghi dell’ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall’equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; Domenico non ce l'ha fatta: è morto il bambino trapiantato a Napoli; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Bimbo trapiantato, il Monaldi travolto dall’inchiesta, Il reparto è commissariato.

Bimbo Napoli: Ao, sospesi due dirigenti mediciUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni: è in fin di vita, sospesi due chirurghiL'organo sarebbe stato compromesso nel trasporto da Bolzano, dove è stato espiantato, a Napoli, dove si trovava il ricevente. Il piccolo dovrà essere operato ancora e ci sono tre inchieste aperte ... today.it

#Tg2000 - #Bimbo #Napoli, #Federconsumatori: "Il #Monaldi non è attrezzato per i #trapianti" #27febbraio #Tv2000 @fedcons @tg2000it x.com

Emergono nuovi dettagli nella vicenda del bimbo trapiantato con un cuore danneggiato e poi deceduto al Monaldi di Napoli. L'Infermiere di Bolzano, da dove è arrivato l'organo del donatore traspostato anche con il ghiaccio chimico, dice: "Ho eseguito le diretti - facebook.com facebook