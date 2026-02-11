trapiantano cuore danneggiato a bimbo di due anni sospesi due chirurghi

I medici hanno appena completato il trapianto di cuore su un bambino di due anni, ma l’intervento ha sollevato molte polemiche. Due chirurghi sono stati sospesi mentre il piccolo, ora collegato a un macchinario da 50 giorni, rischia di perdere anche gli altri organi. La situazione resta critica e preoccupano le condizioni generali del bambino.

Due chirurghi dell’ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall’equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in servizio in attesa che le indagini facciano luce sul caso del piccolo di due anni cui sarebbe stato trapiantato un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco utilizzato per il suo trasporto al posto del ghiaccio normale. E’ la decisione adottata dalla direzione della struttura in merito alla vicenda del cuore da trapiantare, diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe “bruciato” l’organo. E – particolare inquietante se fosse confermato – secondo quanto riferito al legale della famiglia, Francesco Petruzzi, dalla mamma del bimbo cui avrebbe dovuto essere destinato il cuore – il trapianto sarebbe stato effettuato lo stesso, dopo che era già stato espiantato quello da sostituire, nonostante l’organo fosse inutilizzabile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Due chirurghi sono stati sospesi dall’attività di trapianti pediatrici al Monaldi.

