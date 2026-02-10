Il caso del cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni tre inchieste tra Napoli e Bolzano | sospesi due chirurghi

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”. I genitori del piccolo si sono trovati improvvisamente a chiedersi come sia potuto succedere, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità. Due chirurghi sono stati sospesi mentre si indaga sulle cause di quel trapianto fallito.

Come è potuto succedere? È la domanda che si pongono tutti. Soprattutto i genitori di un bambino di due anni e tre mesi che attendeva un cuore per avere una vita normale. E se lo chiede anche la Procura di Napoli, che ha aperto un'indagine per lesioni colpose gravissime, delegando i carabinieri di Nola agli accertamenti. Il piccolo, affetto da una grave cardiomiopatia, era in cura da tempo. Il 23 dicembre scorso, alla vigilia di Natale, viene convocato d'urgenza all'ospedale Monaldi di Napoli: un cuore compatibile è disponibile, donato dalla famiglia di un bambino di quattro anni morto in Val Venosta, in Trentino-Alto Adige.

