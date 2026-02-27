Bimbo Napoli Federconsumatori | Il Monaldi non è attrezzato per i trapianti

Federconsumatori ha dichiarato che l’ospedale Monaldi di Napoli non è attrezzato per eseguire trapianti di cuore. La vicenda riguarda il decesso di un bambino durante un tentativo di trapianto che si è svolto presso questa struttura. La situazione si aggrava con il passare dei giorni, mentre si attendono aggiornamenti sul caso.

Si complica di giorno in giorno la vicenda del fallito trapianto di cuore del piccolo Domenico, il bimbo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli. In Procura arriva anche l'esposto di Federconsumatori, che denuncia gravi lacune nella struttura trapianti dell'ospedale partenopeo emerse in altri interventi pediatrici. Servizio di Lucia Ascione.