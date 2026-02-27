L’ex presidente ha testimoniato sotto giuramento davanti alla Commissione di vigilanza della Camera nell’ambito dell’inchiesta sul caso Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, ha affermato che sua moglie non aveva rapporti con Epstein. Successivamente, ha ammesso di aver preso parte a voli su un aereo privato associato a Epstein, senza specificare ulteriori dettagli.

L’ex presidente depone davanti alla Commissione della Camera. Nega qualsiasi illecito e parla di rapporti limitati con Epstein, ma conferma di aver viaggiato sul suo jet per attività della fondazione L’ex presidente Bill Clinton ha iniziato a testimoniare sotto giuramento nell’ambito dell’inchiesta della Commissione di vigilanza della Camera sul caso Jeffrey Epstein. La deputata repubblicana Anna Paulina Luna ha dichiarato ai giornalisti, durante la deposizione in corso, che l'ex presidente sta collaborando. Bill Clinton ha definito “semplicemente ingiusto” che la moglie fosse convocata per una deposizione, ribadendo che non aveva alcun coinvolgimento nelle vicende legate a Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bill Clinton difende la moglie: "Non centrava con Epstein”. Poi l'ammissione sui voli

Epstein files, oggi Bill Clinton in audizione alla Camera dopo la testimonianza della moglie HillaryDopo Hillary Clinton, oggi è il turno di Bill Clinton di testimoniare alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso degli Epstein files.

Bill Clinton e sua moglie Hillary, dopo mesi di rifiuti, pronti a testimoniare sul caso EpsteinL’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e sua moglie Hillary Clinton, ex Segretario di Stato, hanno accettato di testimoniare nell’inchiesta...

