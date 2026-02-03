Dopo mesi di incertezze, Bill e Hillary Clinton hanno deciso di parlare nell'inchiesta del Congresso su Jeffrey Epstein. L’ex presidente e l’ex Segretario di Stato si presenteranno a breve per testimoniare, dopo aver più volte evitato l’argomento. La loro decisione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso che coinvolge Epstein e le accuse di abusi.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e sua moglie Hillary Clinton, ex Segretario di Stato, hanno accettato di testimoniare nell’inchiesta del Congresso su Jeffrey Epstein. Per mesi, i due si sono mostrati irremovibili nel rifiutarsi di ottemperare alle citazioni a comparire emesse dalla commissione a maggioranza repubblicana, definendole non valide e legalmente inapplicabili, e parte di un complotto per colpirli in quanto avversari politici del presidente Trump. Avevano promesso di opporsi a Comer su questo punto a oltranza. Ma, dopo che alcuni democratici si sono uniti ai repubblicani nella Commissione di vigilanza della Camera per raccomandare l’incriminazione per oltraggio al Congresso, un passo straordinario che avrebbe portato al deferimento al Dipartimento di Giustizia per un eventuale processo, la coppia sembra aver ceduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bill Clinton e sua moglie Hillary, dopo mesi di rifiuti, pronti a testimoniare sul caso Epstein

Approfondimenti su Bill Clinton Hillary Clinton

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato gli ultimi file su Epstein, e ora si indaga anche sull’atteggiamento di Bill Clinton e Hillary.

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato che non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul caso Epstein.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bill Clinton Hillary Clinton

Argomenti discussi: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton pronti a testimoniare; Negli Usa cresce la rabbia contro l'Ice, due ex presidenti scendono in campo; Epstein Files, Ghislaine Maxwell e i messaggi a Bill Clinton: Ho una cotta per te. E loda le sue performance; Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso Epstein.

Epstein, i Clinton testimonieranno davanti al Congresso. Bill dovrà spiegare le 17 visite a casa del pedofilo durante la sua presidenzaBill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare nell'ambito dell'inchiesta della Commissione per la Supervisione della Camera dei Rappresentanti sul finanziere Jeffrey Epstein. A renderlo noto ... affaritaliani.it

Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso EpsteinDopo mesi di rifiuti l’ex presidente Democratico degli Stati Uniti Bill Clinton e l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton (moglie di Bill, anche lei Democratica) hanno deciso di testimoniare davanti ... ilpost.it

Nelle elezioni di midterm è prassi per il Presidente in carica perdere seggi alla Camera e al Senato (come ci racconterà nel podcast That's America solo Bill Clinton e George W. Bush negli ultimi 90 anni hanno conquistato seggi). Succede per via della vecchi - facebook.com facebook

#EpsteinFiles Hillary e Bill #Clinton testimonieranno alla Commissione d'inchiesta del Congresso sul finanziere morto suicida in carcere nel 2019. La coppia presidenziale era coinvolta in un procedimento per ostruzione per il rifiuto di comparire davanti al P x.com