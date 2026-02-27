Bianca Irina e le altre | il Festival e le donne un conto aperto

Bianca, Irina e altre donne sono al centro di un evento che affronta il tema del ruolo femminile nel mondo dello spettacolo. Durante il festival, sono state protagoniste di incontri, esibizioni e interventi pubblici che hanno messo in luce le loro esperienze e sfide. L'iniziativa si svolge in diverse location, coinvolgendo pubblico e artisti in discussioni aperte e momenti di confronto.

Con quel suo sorriso aperto e pieno di voglia di vivere, gli occhi azzurri che brillano di felicità, e soprattutto una capacità rara di parlare al cuore delle persone e di trasmettere a noi tutti la forza incredibile che ha illuminato il suo cammino proprio quando il cancro sembrava sconfitto ma non si poteva abbassare la guardia, Bianca Balti è la vera regina di questo Festival che sulle donne e sulla parità di genere è scivolato in più occasioni e un po' da tutte le parti. E il fatto di arrivare sul palco dell'Ariston subito dopo l'inutile comparsata di un'altra top model, la russa Irina Shayk, bellissima come lei, ma sostanzialmente rimasta al palo nella terza serata del Festival, accentua ancora di più se possibile la differenza nell'indossare un ruolo, quello della co-conduttrice.

