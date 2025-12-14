Le stiliste donne non sono meno creative ma più attente a come le donne vere vogliono vestirsi ha detto Clare Waight Keller… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana, le parole di figure di spicco della moda, come Clare Waight Keller, Leandra Medine Cohen e Carlo Capasa, offrono uno sguardo autentico e stimolante sull’universo fashion. Le loro frasi rivelano nuove prospettive su creatività, identità e evoluzione dello stile, contribuendo a plasmare il dialogo attuale nel mondo della moda e dello spettacolo.

Clare Waight Keller, Leandra Medine Cohen e Carlo Capasa hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. Vanityfair.it «Le stiliste donne non sono meno creative, ma più attente a come le donne vere vogliono vestirsi» ha detto Clare Waight Keller… E le altre frasi sulla moda che ci hanno ... - Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno s ... vanityfair.it

Ieri pomeriggio abbiamo portato in scena un viaggio teatrale tra le caterinette – le straordinarie sartine che hanno fatto la storia della moda a Torino – e le donne che oggi continuano a innovare, creare e ispirare. Ringraziamo le due stiliste contemporanee @f - facebook.com facebook

© Vanityfair.it - «Le stiliste donne non sono meno creative, ma più attente a come le donne vere vogliono vestirsi» ha detto Clare Waight Keller… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Come abbinare gli ANFIBI e PERCHÉ SONO INDISPENSABILI PER OGNI DONNA

Video Come abbinare gli ANFIBI e PERCHÉ SONO INDISPENSABILI PER OGNI DONNA Video Come abbinare gli ANFIBI e PERCHÉ SONO INDISPENSABILI PER OGNI DONNA