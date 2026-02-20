Bianca Balti torna a Sanremo dopo aver partecipato come co-conduttrice lo scorso anno. La sua presenza si inserisce nella quarta serata del Festival del 27 febbraio 2026, dove Carlo Conti la inviterà di nuovo sul palco del Teatro Ariston. La modella, nota per le sue collaborazioni con grandi stilisti, salirà di nuovo davanti al pubblico, portando con sé l’esperienza accumulata durante la precedente partecipazione. La sua apparizione è stata confermata anche da alcune indiscrezioni sui social.

Al Festival di Sanremo 2026 c’è spazio anche per i bis. Ma non si tratta di quelli dei cantanti. Nel corso della quarta serata della kermesse canora, in programma venerdì 27 febbraio 2026, Carlo Conti avrà modo di accogliere nuovamente sul palco del Teatro Ariston, come già anticipato da Davide Maggio sul suo profilo Instagram, la top model italiana Bianca Balti, co-conduttrice lo scorso anno della seconda serata. Per me è un grande gioia. nella serata del venerdì, tornerà dopo un anno, Bianca Balti. Questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia è l’annuncio che lo stesso Conti ha riservato a Bruno Vespa nella puntata di Cinque Minuti, in onda questa sera su Rai 1 prima di Affari Tuoi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

