Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia | l’annuncio di Carlo Conti

Bianca Balti torna a Sanremo dopo aver affrontato un grave problema di salute, che l’ha costretta a prendersi una pausa dai riflettori. La modella ha condiviso di aver trovato nuova energia grazie a un percorso di recupero e di aver deciso di partecipare nuovamente al festival. Carlo Conti ha annunciato la sua presenza, sottolineando il suo ritorno come esempio di forza e determinazione. La kermesse si terrà dal 24 febbraio su Rai 1.

Bianca Balti torna a Sanremo: è questo il nuovo annuncio di Carlo Conti per l'edizione 2026 del Festival al via martedì 24 febbraio su Rai 1. Il conduttore e direttore artistico ne dà notizia all'interno del programma "Cinque minuti" di Bruno Vespa, in onda stasera alle 20.30 subito dopo il Tg1. L'annuncio di Carlo Conti. "Per me è una grande gioia annunciare che Bianca Balti tornerà sul palco del Festival di Sanremo, a un anno dalla sua partecipazione, nella serata di venerdì sera. Questa grande donna tornerà all'Ariston per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia (dopo la malattia, ndr)".