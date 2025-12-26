Ho sempre pensato che i capelli cadono e poi ricrescono ma sono disperata Ho usato un farmaco anti-caduta e ora sono più calva di prima | lo sfogo in lacrime di Maria Cribbs

Il minoxidil, soluzione topica ampiamente utilizzata per stimolare la crescita dei capelli, è finito sotto i riflettori social non per i suoi successi, ma per un effetto collaterale inatteso e drammatico: una grave perdita di capelli dopo l’interruzione del trattamento. A lanciare l’allarme è stata la conduttrice TV e content creator Maria Cribbs (@mariacribbs), che ha condiviso il suo dramma con oltre 378.000 spettatori su Tiktok. Puntando a una chiazza calva sul lato destro del cuoio capelluto, Cribbs ha posto una domanda: “Com’è possibile che il minoxidil, una volta che ho smesso di usarlo, mi abbia portato via più capelli di quanti me ne avesse dati?” Tirando indietro i capelli, la conduttrice ha mostrato un’attaccatura chiaramente arretrata e ha accusato i sostenitori del prodotto di non aver avvertito: “Non avete detto che una volta interrotto il prodotto, avrebbe fatto più danni di quelli che avevo inizialmente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

