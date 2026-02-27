Podio di Gregorio Bernardi nella discesa di Coppa Europa a Oppdal Abbruzzese guidava la seconda poi la cancellazione

Nella discesa di Coppa Europa a Oppdal, Gregorio Bernardi si è piazzato al primo posto nel podio. In precedenza, l’abbruzzese aveva condotto la seconda prova, ma poi la gara è stata cancellata. La giornata ha visto due competizioni di velocità, entrambe sulla stessa pista norvegese, con i velocisti impegnati in uno sforzo insolito per la stagione.

Giornata di straordinari quella vissuta dai velocisti in Coppa Europa. Erano infatti previste ben due gare nella stessa mattinata sulla pista norvegese di Oppdal. L’Italia chiude con il bilancio lusinghiero del podio ottenuto da Gregorio Bernardi nella prima e il rammarico per l’annullamento della seconda in cui guidava Marco Abbruzzese. Nella prima prova il francese Ken Caillot s’impone con il tempo di 1:03.94 e precede Gregorio Bernardi, al primo podio nel circuito, di ventuno centesimi, 1:04.15 il tempo stabilito dall’azzurro. Completa il podio lo svizzero Philipp Kaelin, terzo con 36 centesimi di distacco dallo sciatore transalpino. Devono, purtroppo, accontentarsi delle posizioni di rincalzo gli altri azzurri nei trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Podio di Gregorio Bernardi nella discesa di Coppa Europa a Oppdal. Abbruzzese guidava la seconda, poi la cancellazione Coppa Europa sci alpino, Abbruzzese sul podio a Pass Thurn: terzo nella discesa liberaIl 23enne ligure conquista il primo podio in carriera in discesa in Coppa Europa e sale al terzo posto nella classifica di specialità Marco... Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con AbbruzzeseLa settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile inizia all’insegna della velocità. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Discussioni sull' argomento Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Bjeslanica di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italiani; COPPA EUROPA: NEI DUE SUPER-G DI BJELASNICA DOMINIO SVIZZERO E POCA FORTUNA PER GLI AZZURRI: MARCO ABBRUZZESE 25° NELLA GARA 2. Gregorio Bernardi è secondo nella prima discesa di CE ad Oppdal, primo podio per l’azzurro; 18/o PerathonerGregorio Bernardi è secondo nella prima delle due discese di Oppdal, in Norvegia, e sale per la prima volta in carriera sul podio di Coppa Europa: il ventiduenne del Sestriere ha infatti chiuso il ... fisi.org Ecco il primo podio in Coppa Europa di Gregorio Bernardi: solo Caillot lo batte nella discesa n° 1 di OppdalGiornata intensissima in Norvegia, visto che alle 11.45 ci sarà una seconda discesa: il piemontese chiude gran secondo, a 21 centesimi dal transalpino, e dopo ... neveitalia.it