De Laurentiis si è divertito col commento Sky ma Cremonese-Napoli era su DAZN | cosa vuol dire
Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, trasmessa su DAZN, Aurelio De Laurentiis ha commentato sui social, suscitando curiosità. La sua affermazione, accompagnata da un tono leggero, ha attirato l'attenzione degli appassionati, generando discussioni sull'evento e sulla trasmissione. Questa situazione mette in evidenza come le dichiarazioni di figure di spicco nel calcio possano influenzare l'interesse e l'attenzione del pubblico.
Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. Le ipotesi sul senso delle sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Marotta interviene in diretta dopo Napoli-Inter: “Vorrei chiarezza e capire cosa vuol dire rigorino”
Leggi anche: Sainz e la strana risposta sulla Ferrari: “In questo momento sono la rana col tè”. Cosa vuol dire
De Laurentiis si è “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire - Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. fanpage.it
Cremonese-Napoli 0-2, De Laurentiis: «Bravo Conte, mi sono molto “divertito” con il commento di Sky» - «Continua la striscia positiva. msn.com
Aurelio De Laurentiis è il miglior presidente degl ultimi 30 anni: la tua opinione su questa affermazione facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.