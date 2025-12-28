De Laurentiis si è divertito col commento Sky ma Cremonese-Napoli era su DAZN | cosa vuol dire

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, trasmessa su DAZN, Aurelio De Laurentiis ha commentato sui social, suscitando curiosità. La sua affermazione, accompagnata da un tono leggero, ha attirato l'attenzione degli appassionati, generando discussioni sull'evento e sulla trasmissione. Questa situazione mette in evidenza come le dichiarazioni di figure di spicco nel calcio possano influenzare l'interesse e l'attenzione del pubblico.

Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. Le ipotesi sul senso delle sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Marotta interviene in diretta dopo Napoli-Inter: “Vorrei chiarezza e capire cosa vuol dire rigorino”

Leggi anche: Sainz e la strana risposta sulla Ferrari: “In questo momento sono la rana col tè”. Cosa vuol dire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

de laurentiis 232 divertitoDe Laurentiis si &#232; “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire - Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. fanpage.it

de laurentiis 232 divertitoCremonese-Napoli 0-2, De Laurentiis: «Bravo Conte, mi sono molto “divertito” con il commento di Sky» - «Continua la striscia positiva. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.