Bergomi | Bodo? Non paragoniamo flop Inter a quello del Napoli Io sto con…

Durante una trasmissione di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato l’eliminazione dell’Inter dalla UEFA Champions League, affermando di non voler confrontare questa sconfitta con quella del Napoli. Ha sottolineato che non bisogna mettere sullo stesso piano i due episodi, senza entrare in considerazioni su motivazioni o cause. Bergomi ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alle differenze tra le due situazioni.

Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato senza giri di parole l'eliminazione dell'Inter dalla UEFA Champions League, respingendo con decisione il paragone con il percorso del Napoli. "Flop Inter come quello del Napoli? Ma no, non si può paragonare", ha sottolineato, rispondendo in studio a Fabio Caressa. Bergomi ha ricordato come l'Inter appena un anno fa fosse arrivata fino in fondo alla competizione, evidenziando anche le difficoltà introdotte dalla nuova formula del torneo: "Io penso che con la nuova formula sia diventato più difficile in Champions". Poi un focus sulle differenze tra calcio italiano ed europeo: "Si può discutere di velocità, intensità, si può ragionare perché in Europa è un altro calcio.

