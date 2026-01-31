Questa sera su Rete 4 va in onda il film del 1979 “Io sto con gli ippopotami”. La trasmissione inizia alle 21,20. La pellicola vede protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, due attori molto amati dal pubblico. È un classico della commedia italiana diretto da Italo Zingarelli. Se volete passare una serata leggera e divertente, questa è una buona occasione per rivedere un film che ha fatto la storia.

Io sto con gli ippopotami: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingarelli, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È l’undicesimo film interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Africa coloniale britannica, 1950. Nella Rhodesia per lavoro, Tom organizza safari per turisti, armandoli a loro insaputa con fucili caricati a salve (eccetto il suo), poiché comunque ama e rispetta gli animali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sto con gli ippopotami: tutto quello che c’è da sapere sul film

Approfondimenti su Io sto con gli ippopotami

