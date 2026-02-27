Nel mondo di Bridgerton, le vicende sentimentali continuano a tenere alta l’attenzione degli spettatori. Questa stagione si avvia alla conclusione, lasciando in sospeso alcuni momenti chiave tra i personaggi principali. La storyline di Benedict e Sophie si sviluppa fino a un punto cruciale, mentre il pubblico si prepara a scoprire come si concluderà la loro vicenda su Netflix.

La storia d’amore tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek entra nel vivo con la Parte 2 e gli ultimi 4 episodi già disponibili su Netflix. Corsetti, balli e qualche lacrima: il gran finale è servito Cari gentili lettori, anche questa stagione volge al termine. Ma, prima di salutare Bridgerton 4, ecco la conclusione della storia d’amore dell’anno: quella tra Benedict Bridgerton e la sua Dama d’Argento. Gli ultimi 4 episodi della quarta stagione sono già disponibili su Netflix, ciascuno con una durata generosa che supera l’ora. E si aggiungono ai primi 4 già pubblicati il 29 gennaio. Otto episodi in tutto per una stagione che ha preso il via come una favola in costume e si chiude, come qualcosa di più maturo, più dolente e, dicono i protagonisti, decisamente più «hot». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Benedict ha fatto la proposta sbagliata. Sophie se n'è andata. Ora il finale di Bridgerton 4 è tutto da vedere su Netflix

Leggi anche: Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli Bridgerton

Bridgerton 4: la data di uscita, la trama e tutto quello che c'è da sapere sulla love story di Benedict e SophieDa questa premessa partono le nuove puntate, che esplorano l’artista di casa e, almeno all’inizio, le sue notti brave: «Sono su una rotta più...

Temi più discussi: Bridgerton, quello che sappiamo della seconda parte. Luke Thompson: Il sesso è una forza segreta; Bridgerton 4, arriva la seconda parte: dov'eravamo rimasti e cosa sappiamo; Bridgerton 4 rende hot anche la storia di Cenerentola; Bridgerton 4, perché Benedict non riconosce Sophie? La spiazzante confessione sulla dama d'argento.

Bridgerton 4, Luke Thompson rivela cosa ha fatto quando ha letto della proposta di Benedict a SophieIn una recente intervista, Luke Thompson ha parlato della proposta fatta da Benedict a Sophie in Bridgerton 4, rivelando come ha reagito appena scoperto. A finire al centro dei riflettori in ... comingsoon.it

Bridgerton 4, la showrunner sulla proposta di Benedict: Un grande erroreLa prima parte della quarta stagione di Bridgerton si è conclusa con una proposta di Benedict che la showrunner ha prontamente commentato, definendola un grande errore. Ma perché? La quarta stagione ... comingsoon.it

Bridgerton 4: Luke Thompson (Benedict) rivela la sua reazione alla proposta di Benedict a Sophie In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attore ha confessato di essere stato sorpreso dalla richiesta di Benedict di diventare l'amante di Sophie: "È bello sorp - facebook.com facebook

Arriva ufficialmente su Netflix la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton debutta ufficialmente su Netflix con gli episodi 5-8 che concludono il racconto iniziato nella prima metà pubblicata il 29 gennaio. Se nella prima parte Benedict era apparso divis x.com