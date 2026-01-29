Bridgerton 4 | la data di uscita la trama e tutto quello che c' è da sapere sulla love story di Benedict e Sophie

Con le nuove puntate di Bridgerton su Netflix, la saga Regency di Shonda Rhimes entra in una fase decisiva. La storia di Benedict e Sophie si fa più romantica e sorprendente, lasciando i fan con il fiato sospeso. La data di uscita è stata annunciata e tutti aspettano di scoprire come si svilupperà questa love story.

Da questa premessa partono le nuove puntate, che esplorano l’artista di casa e, almeno all’inizio, le sue notti brave: «Sono su una rotta più avventurosa», dice lui. Il che vuol dire notti brave, promiscuità e feste sregolate con gli altri rampolli annoiati dell’alta società. Costantemente distratto e annoiato, il giovane (interpretato da Luke Thompson) deve anche prendersi carico delle incombenze del fratello maggiore (a cui ha prestato il volto Jonathan Bailey, eletto nel 2025 l’uomo più sexy del mondo, ma assente nei nuovi episodi). Ai rimproveri della madre Lady Violet sembra totalmente sordo, anzi le risponde, dopo un ritardo di due ore: «Puntualità e accuratezza non sono fuori moda?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bridgerton 4: la data di uscita, la trama e tutto quello che c'è da sapere sulla love story di Benedict e Sophie Approfondimenti su Bridgerton 4 Camp Rock 3 data di uscita su Disney+ tutto quello che c’è da sapere Bridgerton 4, gli abiti da sogno alla premier di Parigi: i più belli sono Benedict e Sophie A Parigi si è tenuta la première di Bridgerton 4, con abiti eleganti e raffinati. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. BRIDGERTON STAGIONE 4, TRAMA E SPOILER DELLA STORIA DI BENEDICT #bridgerton Ultime notizie su Bridgerton 4 Argomenti discussi: Conto alla rovescia per Bridgerton 4: tutto quello che bisogna sapere; Bridgerton 4, i primi quattro episodi in streaming: la data di uscita delle nuove puntate su Netflix; Bridgerton 4, trailer, trama e cast della nuova stagione che esce su Netflix il 29 gennaio; Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix. Quando esce Bridgerton 4 parte 2 su Netflix: data ufficialeLa parte 2 di Bridgerton 4 è composta dagli ultimi quattro episodi della stagione e uscirà giovedì 26 febbraio su Netflix, come confermato dal calendario ufficiale della piattaforma. daninseries.it Bridgerton 4, la serie in costume torna su Netflix: data, trama e castAl via Bridgerton 4 stagione su Netflix: cast, trama e numero di episodi della serie diventata un cult nel mondo. superguidatv.it RECENSIONE TIME Ormai è iniziato il conto alla rovescia per la prossima stagione dei #bridgerton Quanti di voi la guarderanno Noi sicuramente!! Per adesso vi proponiamo la recensione del libro #lapropostadiungentiluomo scritta dalla nostra Bab facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.