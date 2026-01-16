Giuseppe Bellusci | Faccio il cameriere cerco un lavoro Sono stato stupido potevo vivere di rendita
Giuseppe Bellusci, a 36 anni, lavora come cameriere e riflette sulle scelte passate e le difficoltà incontrate nel mondo del calcio. Il difensore italiano commenta le esperienze e le sfide legate al sistema che lo ha frenato nella carriera professionale, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie decisioni e le conseguenze che ne sono derivate.
Giuseppe Bellusci racconta che oggi a 36 anni fa il cameriere: il difensore parla degli errori fatti e del "sistema" che lo ha respinto, bloccandogli la carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
