Giuseppe Bellusci | Faccio il cameriere cerco un lavoro Sono stato stupido potevo vivere di rendita

Giuseppe Bellusci, a 36 anni, lavora come cameriere e riflette sulle scelte passate e le difficoltà incontrate nel mondo del calcio. Il difensore italiano commenta le esperienze e le sfide legate al sistema che lo ha frenato nella carriera professionale, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie decisioni e le conseguenze che ne sono derivate.

Bellusci: "Ho più di 100 presenze in A, ma ora gioco in Promozione e faccio il cameriere" - L'ex difensore di Catania e Palermo, oggi 36enne, ha raccontato il suo percorso fino alla situazione attuale: "Il sistema non mi ha fatto andare avanti. msn.com

Ricordate Bellusci? "Adesso faccio il cameriere e gioco in Promozione" - Giuseppe Bellusci, 135 presenze in Serie A, ex difensore di Catania e Palermo, a 36 anni, costretto a ripartire da zero, come racconta in un'intervista rilasciata a Sportium. msn.com

| – Il Monticelli annuncia l’arrivo del difensore Giuseppe Bellusci, classe 1989, che vestirà la maglia biancazzurra per il prosieguo della stagione. Cresciuto nel settore giovanile dell’A - facebook.com facebook

