Samurai Jay a Sanremo 2026 | Ossessione e omaggio a Zucchero con Belén Rodriguez e Roy Paci

Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, si prepara a fare il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2026. Porterà il brano “Ossessione”, una canzone che racconta le passioni che spingono le persone. Accanto a lui, ci saranno anche Belén Rodriguez e Roy Paci, in un omaggio a Zucchero. La manifestazione si avvicina e l’artista promette di sorprendere con una performance intensa e coinvolgente.

Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Ossessione", portando una riflessione sulla forza trainante delle passioni umane. Il giovane artista, originario di Mugnano di Napoli, si esibirà nella serata delle cover con una reinterpretazione di "Baila morena" di Zucchero, accompagnato da Belén Rodriguez e Roy Paci. L'attesa per la partecipazione di Samurai Jay alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti su Rai 1, è palpabile. Il suo brano, "Ossessione", rappresenta un'esplorazione del motore che spinge l'individuo a perseguire i propri sogni e desideri, un tema universale che risuona con forza nel percorso di un artista emergente.

