Beccaria picchia cinque poliziotti senza motivo

Nella serata di mercoledì 25 febbraio, al carcere minorile Beccaria di Milano, un detenuto ha aggredito cinque agenti penitenziari, causando loro ferite. Lo riferisce il sindacato degli agenti penitenziari, che ha confermato come l'uomo abbia picchiato senza motivo i poliziotti coinvolti nell’intervento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni dell'atto o sulle condizioni dei feriti.

