Questa sera torna in onda su Mediaset una nuova puntata di Beautiful. I protagonisti affrontano ancora una volta le tensioni tra Deacon, Steffy e Liam. Deacon sfida la diffidenza di Steffy e Liam, cercando di conquistare la loro fiducia. La soap continua a tenere incollati milioni di telespettatori italiani.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 2 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon sfida la diffidenza di Steffy e Liam. Sheila torna, riaccende tensioni. Finn dovrà scegliere da che parte stare, mentre il matrimonio si avvicina. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 2 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, torna l'appuntamento con Beautiful, la popolare soap americana.

Oggi, sabato 3 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la celebre soap americana.

