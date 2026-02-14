Beautiful anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026 | Hope scopre che Steffy vuole cancellare la sua linea

Nel nuovo ciclo di puntate di Beautiful, Hope scopre che Steffy ha deciso di eliminare la sua linea di moda. La rivelazione arriva dopo una discussione accesa tra le due donne, che si è svolta nel negozio di famiglia. Hope si sorprende nel capire che Steffy ha già preso questa decisione senza informarla.

Cresce la tensione tra Steffy Forrester e Hope Logan nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Approfittando del trasferimento di Thomas a Parigi, Steffy convoca la "rivale" in azienda e, al culmine di uno scontro, le fa sapere che ha intenzione di cancellare la Hope for the Future, dato che senza il fratello ha ormai perso la sua identità. Un affronto che fa mettere Hope sul piede di guerra. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. E' possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset.