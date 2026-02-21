Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio | Bill si sottopone al test di paternità

Bill ha deciso di sottoporsi al test di paternità dopo aver scoperto alcuni sospetti sulla sua relazione. La scelta arriva in un momento cruciale, mentre la famiglia si prepara a affrontare nuove tensioni e rivelazioni. La decisione di Bill mira a chiarire i dubbi sulla sua paternità e a mettere fine a alcune discussioni in corso. La prossima settimana, le sue azioni potrebbero cambiare gli equilibri tra i personaggi principali.

© Novella2000.it - Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Bill si sottopone al test di paternità

Nella nuova settimana che sta per arrivare tornano anche gli appuntamenti quotidiani con la longeva soap opera. Scopriamo insieme la trama e le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 febbraio. Partiamo subito dalle anticipazioni di Beautiful per lunedì 23 febbraio. Felice di aver ritrovato Poppy, Bill si sottopone al test di paternità e si confronta con Liam. Intanto lei informa Luna della possibilità che Bill possa essere davvero suo padre. Steffy intanto ribadisce a Hope che la Hope for the Future chiuderà, anche a costo di andare allo scontro con Brooke. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano.