La Bcc Ravennate, Forlivese, Imolese ha ricevuto un riconoscimento dalla capogruppo Iccrea Banca per un progetto innovativo. L’istituto ha presentato un’iniziativa che si distingue per il suo approccio e l’impatto sul territorio. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alle eccellenze del settore bancario cooperativo, sottolineando l’impegno della banca verso pratiche innovative.

La Bcc Ravennate, Forlivese, Imolese è stata premiata dalla capogruppo Iccrea Banca per il suo “Progetto Buddy”, che consiste nell’assegnare ai nuovi dipendenti una persona di fiducia che possa aiutarlo nell’orientamento all’interno dell’organizzazione, rispondere alle sue domande e offrire supporto. Il progetto, spiega Fabiana Fusco (foto), responsabile Risorse umane, "stimola lo spirito di squadra, la condivisione di obiettivi comuni, il mix tra generazioni e favorisce accoglienza e inclusione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bcc premiata da Iccrea per il progetto ’Buddy’

Leggi anche: Energia green e infrastrutture: i progetti delle pmi finanziati da Bcc Iccrea

Ravenna "regina" della sicurezza domestica: la filiale Bcc premiata a livello nazionaleLa Bcc ravennate forlivese e imolese è risultata tra le Bcc vincitrici del contest organizzato da Bcc Assicurazioni a livello nazionale “Assicurati...

Temi più discussi: Bcc premiata da Iccrea per il progetto ’Buddy’; La Bcc di Ripatransone premiata a Roma per il progetto di formazione dei neoassunti; La Banca di Ripatransone e del Fermano premiata al Contest BCC per lo sviluppo dei giovani dipendenti.

Investimenti finanziari. Nuova consulenza guidata . La Bcc premiata da Iccrea: Innovare per i clientiLa soddisfazione del dg Ceroni: Tecnologia sempre al servizio delle persone. Funzionalità all’avanguardia per semplificare e velocizzare l’operatività quotidiana . La Bcc ravennate, forlivese e ... ilrestodelcarlino.it

Bper cede sei filiali al Gruppo Bcc Iccrea tra Varese e ComoOperazione legata all’Opas su Banca Popolare di Sondrio: coinvolte BCC Busto Garolfo e Buguggiate e Bcc Cantù. Closing subordinato alle autorizzazioni di legge e alla fusione per incorporazione ... varesenews.it

La Banca di Ripatransone e del Fermano premiata al Contest BCC per lo sviluppo dei giovani dipendenti x.com

La Banca di Ripatransone e del Fermano premiata al Contest BCC per lo sviluppo dei giovani dipendenti - facebook.com facebook