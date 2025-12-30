Ravenna regina della sicurezza domestica | la filiale Bcc premiata a livello nazionale

La Bcc ravennate forlivese e imolese si distingue a livello nazionale, ottenendo un riconoscimento nel contest “Assicurati la vittoria” di Bcc Assicurazioni. Questo premio evidenzia l’impegno della filiale nella promozione di soluzioni di sicurezza domestica e assicurative, confermando la sua affidabilità e competenza nel settore. Un risultato che rafforza il ruolo della banca come punto di riferimento per i clienti in materia di protezione e sicurezza.

La Bcc ravennate forlivese e imolese è risultata tra le Bcc vincitrici del contest organizzato da Bcc Assicurazioni a livello nazionale "Assicurati la vittoria", il concorso a premi dedicato a tutte le Bcc del Gruppo che premia il collocamento dei prodotti del comparto assicurativo.

