Basket | Italia i 12 per la Gran Bretagna Si rivede Spissu esordio per Veronesi

L’Italia ha annunciato i 12 giocatori che affronteranno la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne. Tra i convocati si rivede Spissu, mentre Veronesi farà il suo esordio in questa occasione. La lista ufficiale è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla formazione o le motivazioni dietro le scelte. La partita si svolgerà a breve e rappresenta un impegno importante per la nazionale.

Sono stati resi noti i 12 giocatori con cui l’Italia giocherà a Newcastle upon Tyne contro la Gran Bretagna. Luca Banchi porterà alla Vertu Motors Arena un gruppo ancora diverso da quello visto nella precedente finestra, ritrovando alcuni e facendo esordire altri. In particolare, c’è il rientro in scena di Marco Spissu, nonché il pieno utilizzo di buona parte del blocco della Virtus Bologna entrato a disposizione dopo l’Eurolega (e, a tal proposito, va detto che resta pesante l’assenza per infortunio di Alessandro Pajola). E c’è anche l’esordio di Giovanni Veronesi, che aveva fatto bene sia a Sassari nella scorsa stagione che a Cremona in questa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Italia, i 12 per la Gran Bretagna. Si rivede Spissu, esordio per Veronesi Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran BretagnaUfficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia... Temi più discussi: A Novarello primo raduno dell’anno per la Nazionale U15 (12-15 marzo); Basket, Milano batte Brescia e va in finale di Coppa Italia; Final Eight Coppa Italia, Milano-Trieste 94-86: gli highlights; L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia di basket 2026, battuta in finale Tortona 85-77. Italbasket, ecco i 12 per la prima sfida alla Gran Bretagna: le scelte di BanchiCon un volo da Pisa, gli Azzurri sono arrivati in serata a Newcastle upon Tyne, sede del match che l’Italia giocherà contro la Gran Bretagna domani alle ore 20.30 italiane (19.30 ... pianetabasket.com Basket, Milano vince la Coppa Italia: spezzata la maledizione in finaleCambia la storia per l'Emporio Armani Milano: la Coppa Italia di basket va in Lombardia dopo il successo contro Tortona ... sportface.it & Il futuro è oggi Guarda Italia-Gran Bretagna, questa sera alle 20:30 su #DAZN x.com UFFICIALI I 12 DI BANCHI Il CT della Nazionale annuncia la squadra che domani affronterà la Gran Bretagna a Newcastle. Fuori Ferrari, Bortolani ma anche Flaccadori, a riposo precauzionale per un affaticamento. Le scelte: https://www.pianetabasket.c - facebook.com facebook