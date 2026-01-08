Basket il rilanciato CUS Pisa cerca conferme a Livorno sponda Invictus in DR1
Il CUS Pisa affronta l’ultima giornata del girone di andata di Divisione Regionale 1 con l’obiettivo di confermare la buona prestazione di fine 2024. Dopo aver concluso l’anno con una vittoria che ha interrotto un lungo digiuno, la squadra si prepara alla trasferta a Livorno contro Invictus, in una sfida importante per mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.
Pisa, 8 gennaio 2025 – Chiuso il 2025 con la vittoria sui Castelfranco Frogs, dopo due mesi di digiuno e dieci sconfitte consecutive, il Cosmocare CUS Pisa inizia il nuovo anno, nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, con l’insidiosa trasferta a Livorno, sponda Giga Energia Invictus. Sempre ultimi, distanti quattro punti dalla zona salvezza, gli uomini di Giuntoli devono capitalizzare la boccata di ossigeno della gara con Castelfranco, per provare a fare un altro passo avanti verso la permanenza in categoria.. INVICTUS LIVORNO – Il gruppo diretto da Gabriele Pardini, coadiuvato dal “cussino” Zeno Bizzari, è una compagine molto giovane, con un solo giocatore più anziano, il centro Lorenzo Fantoni, che gli appassionati pisani ricordano al CUS in C gold, nella stagione 2021-22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
