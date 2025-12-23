Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ha ottenuto una vittoria importante contro Gea Grosseto, con il punteggio di 64-39, consolidando la posizione in classifica. La gara rappresentava uno scontro diretto per il quarto posto. Nel frattempo, Altopascio ha subito una sconfitta a Castelfiorentino. Questi risultati influenzano la corsa alle qualificazioni playoff nel torneo regionale.

BIEFFE PORCARI 64 GEA GROSSETO 39 PORCARI - Era una specie di spareggio in chiave quarto posto e lo ha vinto Porcari. Un Natale tranquillo con il gusto del successo, assai dolce dopo tre sconfitte consecutive. Il Bieffe supera largamente Gea Grosseto, dominando dall’inizio alla fine. Con un parziale di 17-4 alla fine del primo tempo, è stato chiaro fin da subito che Porcari avrebbe concesso niente alle avversarie. Il vantaggio, ad un certo punto, sfiora i 30 punti. Poi Grosseto ha una reazione di orgoglio e lima il gap, ma le gialloblu non si lasciano sorprendere e chiudono con un vantaggio di 25 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - serie "C» femminile regionale. Bieffe travolge Gea Grosseto e torna al successo, Altopascio ko a Castelfiorentino

