basket femminile sfide dirette per i playoff nel weekend della serie a1

Il weekend della Serie A1 femminile di basket si presenta cruciale con diverse sfide dirette tra le squadre che lottano per i playoff. Le partite in programma coinvolgono team di alta classifica e sono considerate decisive per definire le posizioni finali nella regular season. L’attenzione è concentrata su queste gare che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica.

Si preannuncia un weekend decisivo per la Serie A femminile, con diversi scontri diretti che potrebbero segnare le gerarchie in chiave playoff. Si parte domani al Palaserradimigni di Sassari, dove la Dinamo ospita Roseto in un vero e proprio spareggio per la top 8, seguite dal big match tra Schio e Sesto San Giovanni, con le venete a caccia della ventesima vittoria consecutiva e le milanesi determinate a consolidare il loro posto tra le prime quattro. Sabato spazio al testacoda tra Campobasso e Battipaglia, mentre domenica saranno Broni e San Martino di Lupari a contendersi un passo cruciale verso i quarti, prima del confronto tra Brixia e Derthona, con entrambe le squadre chiamate a punti pesanti per migliorare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

